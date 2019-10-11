Фермерам Челябинской области представили новое сельхозоборудование

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-11T14:07:47+03:00

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Вопросы послеуборочной доработки зерновых культур, технологии сушки и хранения зерна были рассмотрены на семинаре для специалистов сельхозорганизаций, прошедшем на базе крестьянского хозяйства «Березка».

В КХ «Березка» Константина Шумских выращивают пшеницу, подсолнечник. Здесь создан семенной завод, оснащенный оборудованием для подготовки качественных семян высоких репродукций.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Завалищин отметил, что технологический уровень сельхозпредприятий ежегодно повышается:

«С помощью региональной и государственной поддержки наши хозяйства ведут модернизацию производства. В последние годы в области создано три семенных завода, которые фактически закрывают потребность хозяйств в элитных семенах зерновых культур, построены новые элеваторы. Условия уборочной кампании этого года показали, что нужно вернуться к вопросу оснащения хозяйств сушильным оборудованием, так как периодические осадки не только осложняют уборку, но и влияют на качество убранного зерна».

В Челябинской области уже собрано более 1,7 млн тонн зерновых культур. Задача аграриев — просушить, очистить и сохранить урожай.

Участникам семинара было представлено сушильное оборудование завода «Триумф» из Оренбургской области, а также почвообрабатывающая машина Челябинского компрессорного завода, позволяющая одновременно с обработкой почвы вносить удобрения. Разработка была проведена по заказу КХ «Березка». Новая машина вызвала интерес и получила положительные отзывы от участников семинара. Как отметил руководитель департамента сельхозмашин ООО «ЧКЗ» Ильдар Рахимов, тесное сотрудничество с аграриями позволяет знать их потребности и делать востребованную технику.

Уборка зерновых в области завершается, но полевой сезон еще продлится некоторое время. Аграриям необходимо убрать масличные культуры, завершить осеннюю подготовку почвы к будущему урожаю.

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