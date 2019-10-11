В Челябинск приедут 500 юных спортсменов на состязания форумов ШОС и БРИКС
Соревнованиям в рамках форумов ШОС и БРИКС быть! Челябинцев ждут спортивные праздники-состязания по волейболу, уличному баскетболу 3×3, настольному теннису, ушу, самбо и боксу.
Всего 500 спортсменов 15-22 лет приедут в Челябинск в конце июня 2020 года. Заместитель губернатора Вадим Евдокимов сообщил, что правительство Челябинской области держит вопрос организации и проведения мероприятий саммитов на контроле. В том числе, и спортивные игры.
На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин сообщил, что в Челябинске пройдут спортивные состязания саммитов ШОС и БРИКС. Глава государства поддержал идею организации спортивных игр БРИКС, которые состоятся в следующем году в Челябинске. Есть перспективы у открытых спортивных соревнований ШОС и Евразийского экономического союза. Тесное взаимодействие с партнерами по этим международным площадкам включает и сферу спорта, сказал президент.
— Предложения приняты нашими коллегами если не на ура, то с большим энтузиазмом, — подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, встреча президентов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге. Челябинску доверили проведение 30 сопровождающих мероприятий. Город получил запланированные деньги на приведение в порядок инфраструктуры города к международным событиям.
НАШ ОПРОС
Как вы считаете, помогут ли соревнования нашему городу измениться? Успеют ли его привести в порядок к июлю 2020 года?
- А, может быть, стоит еще параллельно устроить какое-то событие международного масштаба в Челябинске следующим летом, чтобы наверняка привести город в порядок?
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