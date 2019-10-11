2019-10-11T16:13:08+03:00
Общество

На челябинскую семью в отеле в Крыму рухнул потолок

ЧП в хостеле случилось ночью, когда все спали
Ольга АНТОНОВА
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Куски штукатурки среди ночи засыпали кровать, на которой спали маленькие дети. Фото: архив героя публикации .Куски штукатурки среди ночи засыпали кровать, на которой спали маленькие дети. Фото: архив героя публикации .
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Семья Алексея Трубецкого из Челябинска отдыхала в одном из санаториев Евпатории. Вчетвером, с женой и двумя маленькими детьми, Алексей десять дней отлично провел в одном из санаториев. Срок путевки закончился, а билеты домой были взяты только через три дня. Это время семья решила провести в хостеле. Номер «люкс» забронировали заранее. В первую же ночь, во тьме, раздался грохот.

— Первая мысли: упал кондиционер. Подскакиваем, включаем свет, а на кровать, где спала жена и дети, упала штукатурка с потолка Выбежали из номера, а в хостеле нет администратора. Только охранник спит, — возмущенно сообщил Алексей.

Ночному звонку охранника администратор хостела не обрадовался («А до утра нельзя потерпеть?»), но приехал, переселил перепуганных челябинцев в другой номер. А утром гостям предъявили обвинение: мол, сами виноваты, врубили кондиционер на +30 градусов, от резкого скачка температуры штукатурка и отвалилась. Потому возвращать деньги за некачественно предоставленные услуги в хостеле отказались.

Челябинцы отправились в местное управление Роспотребнадзора за консультацией. Возвращать деньги они намерены через суд.

Такой он, Крым, очень разный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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