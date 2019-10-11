2019-10-11T16:37:50+03:00
Происшествия

В Челябинске лицеист с другом насмерть забили мужчину

От издевательств школьников человек скончался на месте
Людмила СТЕПАШКИНА
Поделиться:
Возле этого дома на улице Российской два школьника насмерть забили прохожего. Фото: wikimapia.orgВозле этого дома на улице Российской два школьника насмерть забили прохожего. Фото: wikimapia.org
Изменить размер текста:

Драма на улице Российской, у дома №39, случилась 5 октября, около 23.00. Как установили следователи, перепалка между двумя 15-летними школьниками и 34-летним прохожим быстро перерос в драку.

Тинейджеры нанесли мужчине не менее семи ударов по голове. От травм избитый скончался на месте. Раньше подростки со своей жертвой знакомы не были. Следователи говорят, что инициатором конфликта были школьники. Во тьме мужчина пытался спастись бегством, но подозреваемые его настигли и повалили на землю.

Как пояснил старший следователь следственного отдела СК по Калининскому району Челябинска, задержанные подростки живут в Ленинском районе, учатся в девятом классе. Один из них — ученик лицея. В полиции на учете не состояли.

Возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Оба фигуранта под домашним арестом. Вместо сдачи экзаменов, выбора профессии, учебы в колледже или вузе они могут до 15 лет провести за решеткой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске сбили велосипедиста
Оружейники Златоуста выковали 45 мечей Победы
Алексей Текслер встретился с кандидатами в олимпийскую сборную от Челябинской области
На челябинскую семью в отеле в Крыму рухнул потолок
В Челябинске снова откроется отель Holiday Inn
В Челябинск приедут 500 юных спортсменов на состязания форумов ШОС и БРИКС
Алексей Текслер поблагодарил директора Большого театра за визит в Челябинск
Фермерам Челябинской области представили новое сельхозоборудование
«Трактор» презентовал «горячее» шоу «Гудим с Гудим» с красавицей ведущей [видео]
Прививки от гриппа бесплатно поставят в больших магазинах Челябинска
В Челябинске выступили с инициативой вернуть крепостное право
Удобные покупки в одно касание: Альфа-Банк запустил Кошелек Pay
Пять классов в Челябинске закрыты на карантин из-за чихающих детей
В Челябинске в аэропорту курильщика-дебошира не пустили в самолет в Крым