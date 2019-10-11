В Челябинске лицеист с другом насмерть забили мужчину

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-11T16:37:50+03:00

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Драма на улице Российской, у дома №39, случилась 5 октября, около 23.00. Как установили следователи, перепалка между двумя 15-летними школьниками и 34-летним прохожим быстро перерос в драку.

Тинейджеры нанесли мужчине не менее семи ударов по голове. От травм избитый скончался на месте. Раньше подростки со своей жертвой знакомы не были. Следователи говорят, что инициатором конфликта были школьники. Во тьме мужчина пытался спастись бегством, но подозреваемые его настигли и повалили на землю.

Как пояснил старший следователь следственного отдела СК по Калининскому району Челябинска, задержанные подростки живут в Ленинском районе, учатся в девятом классе. Один из них — ученик лицея. В полиции на учете не состояли.

Возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Оба фигуранта под домашним арестом. Вместо сдачи экзаменов, выбора профессии, учебы в колледже или вузе они могут до 15 лет провести за решеткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU