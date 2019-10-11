Алексей Текслер встретился с кандидатами в олимпийскую сборную от Челябинской области
Летняя олимпиада в Токио пройдет в 2020 году. В резиденцию губернатора на встречу с Алексеем Текслером пригласили кандидатов в российскую сборную от Челябинской области. В числе гостей — и кандидаты на участие в Паралимпиаде-2020.
Как подчеркнул Алексей Текслер, развитие спорта высших достижений невозможно без массового спорта. Национальный проект ставит важную задачу: 55% россиян должны заниматься физкультурой на постоянной основе.
— Около 50 новых больших объектов планируем запустить в нашей области. Так же я поставил задачу, чтобы в наших школах были полноценные спортивные стадионы, чтобы на них могли заниматься и жители ближайших домов. Думаем о строительстве пунктов сдачи ГТО, спортивных площадок у домов, — сказал Алексей Текслер.
Один из тренеров заметил, что региону нужен спорткомплекс с открытым бассейном. Алексей Текслер сообщил:
— В июле я обратился с просьбой к президенту помочь с этим вопросом. Видел доклад, согласно которому этот вопрос будет решен положительно. Построим круглогодичный лагерь для наших спортсменов с бассейном. В это закладывается около 700 млн руб, чтобы и зимой, и летом, мы могли продвигать спорт через такие сборы.
А вечером в соцсетях глава региона подытожил:
— Пожелал южноуральским спортсменам попасть в состав олимпийской сборной России в следующем году. У ребят для этого есть все шансы. У них много достижений, но Олимпиада — это мечта каждого атлета. Мы будем за них болеть! И обязательно будем помогать.
Василий Мизинов — легкая атлетика
Евгений Плахутин — карате
Тимур Моргунов — легкая атлетика
Денисов Кирилл — дзюдо
Ксения Паскина — тяжелая атлетика
Татьяна Кудашова — тхэквондо
Анастасия Белякова — бокс
Дмитрий Черняев — плавание (ПОДА)
ИСТОЧНИК KP.RU