2019-10-11T18:53:48+03:00
Происшествия

В Челябинске сбили велосипедиста

ДТП случилось на улице Доватора
Ольга АНТОНОВА
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К упавшему с велосипеда дедушке сразу подбежали люди. Фото: группа ЧП | ДТП Челябинск vk.comК упавшему с велосипеда дедушке сразу подбежали люди. Фото: группа ЧП | ДТП Челябинск vk.com
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По словам очевидцев, пенсионер на велосипеде врезался в открытую правую дверь припаркованного автомобиля. Видимо, дедушка рассчитывал проскочить между стоящим авто и бордюром, но не рассчитал габаритов.

Автомобилисты в соцсетях пояснили, что пожилой человек не травмировался, потому что упал с велосипеда на газон. Может, только ссадины на ногах образовались. Он сел на велосипед и поехал своим ходом. ГИБДД вызывать не стали.

Кто-то в обсуждениях под постом поделился информацией о похожем ДТП:

— Сегодня утром на улице Братьев Кашириных видел подобного «спортсмена». На велосипеде вынырнул из-за маршрутки и пытался вклиниться во второй ряд. В самый час-пик, в половине восьмого утра. Чуть не спровоцировал ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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