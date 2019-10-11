В Челябинске сбили велосипедиста
По словам очевидцев, пенсионер на велосипеде врезался в открытую правую дверь припаркованного автомобиля. Видимо, дедушка рассчитывал проскочить между стоящим авто и бордюром, но не рассчитал габаритов.
Автомобилисты в соцсетях пояснили, что пожилой человек не травмировался, потому что упал с велосипеда на газон. Может, только ссадины на ногах образовались. Он сел на велосипед и поехал своим ходом. ГИБДД вызывать не стали.
Кто-то в обсуждениях под постом поделился информацией о похожем ДТП:
— Сегодня утром на улице Братьев Кашириных видел подобного «спортсмена». На велосипеде вынырнул из-за маршрутки и пытался вклиниться во второй ряд. В самый час-пик, в половине восьмого утра. Чуть не спровоцировал ДТП.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU