2019-10-11T19:11:27+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали нового подозреваемого в нападении на девушку

Полиция устанавливает его причастность к преступлению
Ольга АНТОНОВА
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Видеодомофон записал мгновения, когда незнакомец забежал вслед за девушкой в подъезд. Фото: соцсети.Видеодомофон записал мгновения, когда незнакомец забежал вслед за девушкой в подъезд. Фото: соцсети.
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В ночь на субботу, 5 октября, в типовой многоэтажке на Северо-Западе случилось ЧП. В темноте вслед за девушкой в подъезд забежал незнакомец.

— Мужчина сначала избил женщину, а после хотел изнасиловать, но не смог. На крик жертвы выбежали соседи и спугнули злоумышленника. Он совершил еще несколько нападений на Северо-Западе, — пишут пользователи соцсетей.

Обоих зашедших в подъезд — и несостоявшуюся жертву, и маньяка записала камера видеодомофона. Горожане проявили гражданскую активность: нашли архив записей камеры, смонтировали краткое видео, выложили ролик в соцсети, распространив приметы подозреваемого. Шансы найти преступника у полицейских резко выросли.

9 октября полицейские сообщили, что задержали похожего в нападении. Но на следующие сутки мужчину выпустили:

— Обстоятельства подтверждали, что этот челябинец мог совершить преступление. Однако мы пришли к выводу, что преступник не он, — заявили в СУ СК России по Челябинской области.

И вот новость. Задержан очередной похожий на нападавшего. Он ли? Покажут следственные действия

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ИСТОЧНИК KP.RU

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