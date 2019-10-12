Обвинение Дубровскому: увел из бюджета больше в шесть раз, чем Юревич

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-12T06:32:28+03:00

Борис Дубровский на пост губернатора перешел с должности генерального директора ММК. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два экс-губернатора Челябинской области друг за другом пошли по коррупционному пути

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Накануне, 11 октября, стало известно, что против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств — боле чем 20 миллиардов рублей.

Уголовное дело принято к производству Следственным департаментом МВД РФ. Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта РФ». Во внимание берется деятельность экс-главы Челябинской области в 2016-2018 гг.

Два экс-губернатора нашей области кряду становятся фигурантами громких коррупционных скандалов. Только, похоже, Борис Дубровский переплюнул по суммам предшественника. Юревичу, скрывшемуся в Лондоне, вменяли получение взяток во времена «дорожной революции» на сумму 3,4 млрд руб. «Цифры Дубровского» почти в шесть раз больше.

По слухам, Дубровский скрылся в Швейцарии. Юревич живет в Лондоне.

Михаил Юревич до губернаторского кресла занимал пост мера Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU