2019-10-12T08:42:37+03:00
Общество

Второклассник пропал по дороге из школы в Челябинске

Объявлен поиск
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Легион-СПАС".Фото: "Легион-СПАС".
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В пятницу, 11 октября, второклассник Владислав Кокарев, как и положено, пошел в школу. Мальчишка учится в школе №68, которая расположена на ул. Барбюса, 65А. Домой ребенок так и не вернулся. Поисковый отряд «Легион-СПАС» объявил всеобщий поиск парнишки.

Владислав выглядит младше, чем есть. Он небольшого роста — всего 120 см. Кожа смуглая, глаза карие, худенький. Вчера он был одет в темную куртку и черные брюки. На ногах — резиновые сапоги «под камуфляж». На голове черная шапка.

Если вы знаете, где находится мальчик, позвоните в полицию или волонтерам по телефонам: 8-9000-955-267, 8-902-60-45-610.

Также вы можете распечатеть ориентировку и повесить ее у себя во дворе, у магазинов, на остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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