Чудом спасенный из-под завалов Ваня Фокин навестил своих первых врачей в Магнитогорске
В пятницу, 11 октября, в городской детской больнице Магнитогорска случился маленький праздник. Навестить докторов пришел их самый известный пациент — Ваня Фокин.
Напомним, 30 декабря 2018 года Ваня вместе с другими жильцами оказался под завалами дома, который обрушился от взрыва газа. Мальчик провел под бетонными блоками более суток, но его вовремя обнаружили и спасли. Сначала медики боролись за жизнь мальчугана, а потом за его ножку, которой грозила ампутация. Большую роль в спасении Вани сыграли медики из Магнитогорска — их первая помощь позволила эвакуировать Ваню в Москву и продолжить лечение на самом высоком уровне.
— Пятничный больничный рапорт завершился знаменательным событием. В гости к медикам в сопровождении реаниматолога Арсена Исалова, заведующей неврологическим отделением Светланы Петровой и завотделением реанимации Сергея Пазухи неторопливым шагом зашел Ваня Фокин! — сообщает страница детской больницы в социальных сетях.
Мама мальчика Ольга принесла докторам благодарственное письмо.
Кстати, недавно Ванечка, наконец, начал ходить. Почти на год позже, чем здоровые дети.
Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!
К ЧИТАТЕЛЯМ
А в вашей жизни были чудеса?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU