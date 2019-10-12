2019-10-12T09:55:15+03:00
Общество

Чудом спасенный из-под завалов Ваня Фокин навестил своих первых врачей в Магнитогорске

А мама мальчика вручила докторам благодарственное письмо
Лидия ПЕСКОВА
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Ваня с мамой пришли к докторам в Магнитогорске. Фото: детская городская больница Магнитогорска.Ваня с мамой пришли к докторам в Магнитогорске. Фото: детская городская больница Магнитогорска.
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В пятницу, 11 октября, в городской детской больнице Магнитогорска случился маленький праздник. Навестить докторов пришел их самый известный пациент — Ваня Фокин.

Напомним, 30 декабря 2018 года Ваня вместе с другими жильцами оказался под завалами дома, который обрушился от взрыва газа. Мальчик провел под бетонными блоками более суток, но его вовремя обнаружили и спасли. Сначала медики боролись за жизнь мальчугана, а потом за его ножку, которой грозила ампутация. Большую роль в спасении Вани сыграли медики из Магнитогорска — их первая помощь позволила эвакуировать Ваню в Москву и продолжить лечение на самом высоком уровне.

— Пятничный больничный рапорт завершился знаменательным событием. В гости к медикам в сопровождении реаниматолога Арсена Исалова, заведующей неврологическим отделением Светланы Петровой и завотделением реанимации Сергея Пазухи неторопливым шагом зашел Ваня Фокин! — сообщает страница детской больницы в социальных сетях.

Мама мальчика Ольга принесла докторам благодарственное письмо.

Кстати, недавно Ванечка, наконец, начал ходить. Почти на год позже, чем здоровые дети.

Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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