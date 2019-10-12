Три человека претендуют на пост омбудсмена в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-12T10:39:19+03:00

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Кресла двух омбудсменов — взрослого, а также детского — освободились в Челябинской области. Но уже есть желающие их занять.

Должность уполномоченного по правам человека стала вакантна после того, как Маргариту Павлову назначили сенатором от Челябинской области. На ее кресло сейчас претендуют три человека: это правозащитник военнослужащих Алексей Ковалев, бывший координатора штаба Навального в Челябинске Алексей Табалов и руководитель ОНК Челябинской области Василия Катанэ.

Наиболее сильные позиции, по оценкам экспертов, у первого кандидата. Алексей Ковалев уже работал в аппарате уполномоченного по правам человека и знаком со спецификой дела. Ковалеву 42 года, он выпускник Санкт-Петербургского суворовского военного училища, кроме того получил экономическое образование в ЮУрГУ. Ковалев работал в областном управлении по борьбе с организованной преступностью, служил в военной прокуратуре, участвовал в контртеррористических операциях в Чечне.

Также вакантна должность детского омбудсмена. Занимавшая ее Ирина Буторина назначена главой министерства социального развития Челябинской области. Сменить Буторину может руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области Наталья Кутепова.

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ИСТОЧНИК KP.RU