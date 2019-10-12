В заброшенном здании на Северо-Западе Челябинска нашли скелет человека

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-12T10:54:05+03:00

По словам экспертов, он погиб более года назад

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В заброшенном здании на улице Братьев Кашириных нашли скелетированный труп мужчины. Эксперты считают, что он погиб больше года назад.

Личность мужчины не установлена. Но в полиции рассказали, каким погибший был при жизни и в какой одежде провел свой последний день.

— Предположительный возраст 25-30 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое. В день гибели на мужчине был голубой спортивный костюм «Adidas» с белыми полосками, футболка комбинированного цвета, укороченная черная ветровка на резинке и без капюшона с белой надписью на спине «mskenzie», а также зимние ботинки коричневого цвета на шнурках. В кармане куртки мы нашли два ключа — от квартиры и ключ от домофона, — рассказали в городской полиции.

Если вы предполагаете, что узнали погибшего, позвоните в отдел полиции «Калининский» по телефонам: 749-46-30 или 8-912-80-94-585.

ИСТОЧНИК KP.RU