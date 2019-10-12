2019-10-12T12:58:11+03:00
Общество

Почему никто не сочувствует медсестре с зарплатой 2 тысячи рублей в Манитогорске

Об этом прессе рассказали в минздраве
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновники не нашли нарушений при начислении зарплаты медсестре.Чиновники не нашли нарушений при начислении зарплаты медсестре.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Медсестра из поликлиники № 2 выложила в соцести свой квиток за август. На фото видно, что после выплаты налогов на руки медсестре получать всего 2,9 тысячи рублей. На жизнь явно не хватит, однако женщине никто не сочувствует.

При внимательном изучении документа видно, что эта сумма начислена даме за неделю работы, а не за месяц. Тем не менее в минздраве области провели проверку этого факта. И пообещали, что в будущем женщина будет получать больше.

— В августе женщина отработала 39 часов. Зарплата была начислена правильно. Когда больница заключит договора на платные услуги с предприятиями города, зарплата женщины и других работников отделения повысится, — заверили в пресс-службе областного минздрава.

А пока медсестре предложили работу по совместительству.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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