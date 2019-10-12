Почему никто не сочувствует медсестре с зарплатой 2 тысячи рублей в Манитогорске

СЕГОДНЯ 12:58 2019-10-12T12:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Медсестра из поликлиники № 2 выложила в соцести свой квиток за август. На фото видно, что после выплаты налогов на руки медсестре получать всего 2,9 тысячи рублей. На жизнь явно не хватит, однако женщине никто не сочувствует.

При внимательном изучении документа видно, что эта сумма начислена даме за неделю работы, а не за месяц. Тем не менее в минздраве области провели проверку этого факта. И пообещали, что в будущем женщина будет получать больше.

— В августе женщина отработала 39 часов. Зарплата была начислена правильно. Когда больница заключит договора на платные услуги с предприятиями города, зарплата женщины и других работников отделения повысится, — заверили в пресс-службе областного минздрава.

А пока медсестре предложили работу по совместительству.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вас обманывают с зарплатой?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU