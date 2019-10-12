В подъезд, где «маньяк» напал на челябинку, привели второго подозреваемого

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-12T13:39:14+03:00

Полиция провела следственный эксперимент, но его результаты пока не известны

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В Челябинске задержан еще один мужчина, который очень похож на «маньяка», напавшего на челябинку. Полиция уже провели следственный эксперимент на месте. 50-летнего жителя Челябинска, который живет неподалеку от места ЧП, уже свозили в злополучный подъезд, чтобы выяснить, были ли он в этом месте.

Однако следствие пока не делает скоропалительных выводов.

До этого полиция уже брала в оборот другого мужчину. Однако он оказался не причастен к преступлению.

Напомним, 5 октября неизвестный мужчина напал на жительницу Челябинска в подъезде и пытался изнасиловать. Но его спугнули соседи жертвы. Лицо преступника «запомнил» умный домофон.

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ИСТОЧНИК KP.RU