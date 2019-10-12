2019-10-12T14:11:06+03:00
Общество

В Челябинской области вспыхнул алкомаркет известной торговой сети

Никто не пострадал
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Подслушано Копейск".Фото: сообщество "Подслушано Копейск".
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В пятницу, 11 октября, пожарные выехали по тревоге к магазину «Красное&Белое» в Копейске. Горела обшивка магазина в зоне разгрузки товара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники и покупатели вышли из магазина сами, а жильцов дома, где находится магазин, попросили выйти на улице сотрудники МЧС. Пожар тушили чуть больше часа. В целях безопасности жилой дом отключили от электричества и воды.

Причиной пожара могла стать ошибка рабочих, которые ремонтировали крышу подземной парковки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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