В Челябинской области вспыхнул алкомаркет известной торговой сети
В пятницу, 11 октября, пожарные выехали по тревоге к магазину «Красное&Белое» в Копейске. Горела обшивка магазина в зоне разгрузки товара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Сотрудники и покупатели вышли из магазина сами, а жильцов дома, где находится магазин, попросили выйти на улице сотрудники МЧС. Пожар тушили чуть больше часа. В целях безопасности жилой дом отключили от электричества и воды.
Причиной пожара могла стать ошибка рабочих, которые ремонтировали крышу подземной парковки.
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ИСТОЧНИК KP.RU