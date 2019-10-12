В Челябинской области вспыхнул алкомаркет известной торговой сети

СЕГОДНЯ 14:11 2019-10-12T14:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 11 октября, пожарные выехали по тревоге к магазину «Красное&Белое» в Копейске. Горела обшивка магазина в зоне разгрузки товара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сотрудники и покупатели вышли из магазина сами, а жильцов дома, где находится магазин, попросили выйти на улице сотрудники МЧС. Пожар тушили чуть больше часа. В целях безопасности жилой дом отключили от электричества и воды.

Причиной пожара могла стать ошибка рабочих, которые ремонтировали крышу подземной парковки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU