По спальному району Челябинска гуляют козы
В объектив нашего читателя в который раз попали козы. Животные свободно гуляют по Университетской набережной среди высотных домов. Целое стало на выгуле.
У горожан, привыкших жить в каменных джунглях, козочки вызывают неподдельную радость. И отчасти тревогу, ведь хозяина животинок нигде не видно. А если животные попадут в беду?
В сентябре, видимо, эту же группу животных читатели КП-Челябинск заняли у Мелькомбината. Козы самостоятельно перешли дорогу у «Родника» вдоль набережной и засеменили в поселок.
КП-Челябинск объявляет поиск хозяина этих милых животных. Мы хотим написать о маленьком подвиге этого человека, который даже посреди шумного города-миллионника остается близок к природе.
Козы сами переходят дорогу у Мелькомбината в Челябинске.Видео: Комсомольская правда (с).
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