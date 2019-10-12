2019-10-12T14:39:51+03:00
Общество

По спальному району Челябинска гуляют козы

Мы объявляем поиск хозяина этих животных
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: читатель КП-Челябинск.Фото: читатель КП-Челябинск.
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В объектив нашего читателя в который раз попали козы. Животные свободно гуляют по Университетской набережной среди высотных домов. Целое стало на выгуле.

У горожан, привыкших жить в каменных джунглях, козочки вызывают неподдельную радость. И отчасти тревогу, ведь хозяина животинок нигде не видно. А если животные попадут в беду?

В сентябре, видимо, эту же группу животных читатели КП-Челябинск заняли у Мелькомбината. Козы самостоятельно перешли дорогу у «Родника» вдоль набережной и засеменили в поселок.

КП-Челябинск объявляет поиск хозяина этих милых животных. Мы хотим написать о маленьком подвиге этого человека, который даже посреди шумного города-миллионника остается близок к природе.

Козы сами переходят дорогу у Мелькомбината в Челябинске.Видео: Комсомольская правда (с).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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