2019-10-12T17:03:59+03:00
Происшествия

Два автомобиля полностью выгорели в Челябинской области

В полиции не исключают поджог
Лидия ПЕСКОВА
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Восстанавливать уже нечего. Фото: сообщество "Подслушано Копейск".Восстанавливать уже нечего. Фото: сообщество "Подслушано Копейск".
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В ночь на субботу, 12 октября, жители дома по улице Жданова, 29, в Копейске от ярких сполохов огня на улице. Во дворе полыхали две припаркованные машины.

На место вызвали пожарных, однако спасти железных коней не успели. Машины выгорели полностью и восстановлению не подлежат. Хозяева ищут возможных свидетелей произошедшего. Полиция не исключает, что имел место поджог.

Фото сгоревших автомобилей вызвало резонанс в социальных сетях. Южноуральцы бурно обсуждают, могла ли спасти машины парковка на платных стоянках.

— Сколько можно говорить: купили машину — ставьте на стоянку. Там хоть будет, с кого спросить! Очень жалко хозяев, — пишет Людмила Кравцова.

— На стоянках тоже никто ни за что не отвечает! Просто сбор денег. Если что-то случится, решаешь проблемы сам, — парирует Олег Евгеньевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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