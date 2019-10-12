Автомобиль сбил ребенка на велосипеде в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-12T16:37:28+03:00

Мальчик пробует встать, но ему не разрешают до приезда скорой. Фото: Карина Тюрина.

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Несчастный случай произошел на перекрестке Бажова и Завалишина днем 12 октября. Легковушка сбила ребенка, который пытался пересечь проезжую часть на велосипеде. Рбенок ехал по зебре.

Школьник выжил, но получил легкие травмы.

В Челябинске сбили ребенка на велосипеде.Видео: сообщество "Регион-74".

В соцсетях бурно обсуждают, кто в этой истории виноват. Мнения разделились.

— Надо объяснять детям, что на велике не нужно ездить на пешеходном переходе!!! Теперь будет узнать, урок на всю жизнь!

— Даже если бы шел пешком, что это меняет? Сбили на пешеходном, виноват водитель!

Жители города замечают, что перекресток Бажова и Завалишина небезопасный. Аварии здесь случаются регулярно.

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ИСТОЧНИК KP.RU