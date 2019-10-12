Напавшего на женщину подъездного «маньяка» помогла найти ДНК

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-12T17:03:23+03:00

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После следственного эксперимента в подъезде 12 октября Калининский районный суд отправил под стражу 50-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в попытке изнасиловать женщину.

На месте преступления мужчина признался, что это он преследовал незнакомку и напал на нее в лифте. Говорит, что хотел напугать. Кроме того, в машине «маньяка» нашли чулок, при помощи которого он пытался спрятать свое лицо, а также наручники и перчатки.

— Причастность задержанного к резонансному преступлению подтверждает кусок перчатки. На нем осталась ДНК преступника. По ней мужчину и нашли в базе данных полиции. Ранее он проходил свидетелем по уголовному делу, — говорят в Следственном комитете.

Известно также, что «маньяк» работает электомонтером, у него есть ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU