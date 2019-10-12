ХК «Трактор» проиграл «Адмиралу» в серии буллитов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-12T18:08:09+03:00

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ХК «Трактор» проиграл вторую игру домашней серии. «Черно-белые» уступили победу «Адмиралу» из Владивостока. Игра закончилась со счетом 2:3.

Первую шайбу «Трактор» пропустил на 20-й секунде матча. И не смог отыграться в дополнительное время.

Со стороны «Адмирала» точным ударом отличились Александр Осипов, Мартин Бакош и Олег Ломако.

У «черно-белых» результативные удары показали Дмитрий Калинин и Лукаш Седлак.

Следующий домашний матч «Трактора» состоится уже в понедельник, 14 октября. «Черно-белые» сразятся с рижским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU