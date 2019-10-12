ХК «Трактор» проиграл «Адмиралу» в серии буллитов
Челябинский клуб уступил Владивостоку после матчевой серии
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ХК «Трактор» проиграл вторую игру домашней серии. «Черно-белые» уступили победу «Адмиралу» из Владивостока. Игра закончилась со счетом 2:3.
Первую шайбу «Трактор» пропустил на 20-й секунде матча. И не смог отыграться в дополнительное время.
Со стороны «Адмирала» точным ударом отличились Александр Осипов, Мартин Бакош и Олег Ломако.
У «черно-белых» результативные удары показали Дмитрий Калинин и Лукаш Седлак.
Следующий домашний матч «Трактора» состоится уже в понедельник, 14 октября. «Черно-белые» сразятся с рижским «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU