Пожарные тушат берег Миасса в черте Челябинска

СЕГОДНЯ 18:18 2019-10-12T18:18:47+03:00

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Сухая трава загорелась в субботу, 12 октября, на берегу Миасса в черте мегаполиса. Пожар возник неподалеку от перекрестка Университетской набережной и улицы Молодогвардейцев, сообщает читатель КП-Челябинск.

Очаг возгорания был слишком большим, поэтому бороться с огнем пришлось пожарным.

Точная причина возгорания не известна, однако без человека тут явно не обошлось. Причины пожара выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU