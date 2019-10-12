Жителя Челябинской области допрашивают по делу о пропаже молодой матери в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-12T20:11:06+03:00

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Жителя Челябинской области допрашивают по делу об убийстве молодой матери в Екатеринбурге. 27-летняя Ксения Каторгина уехала продавать дорогу машину еще 10 октября, с тех пор ее никто не видел. Известно, что через день ее Audi Q5 перепродали южноуральцу. Возможно, он сможет вывести следствие на убийцу.

Молодая женщина купила квартиру в Екатеринбурге, хотела перевезти в столицу Урала 9-летнюю дочку и маму, которые живут в Каменск-Уральском. Выручка от продажи машины должна была стать взносом по ипотеке. Знакомые женщины до сих пор не понимают, почему она пошла на сделку одна.

По некоторым данным, Ксения собиралась продать машину за 780 тысяч рублей, но отдала всего за 350 тысяч, а через сутки ее перепродали жителю Челябинской области за 500 тысяч.

Ксению ищут полиция и волонтеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге молодую мать ищут полиция и волонтеры, но пока поиски не увенчались успехом. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Похожий случай не так давно был в Челябинской области. Фотомодель из Америки Ксения Мецгер приехала на малую родину продавать авто, но стала жертвой корыстного автомеханика. Мужчина заманил ее в автосервис под предлогом осмотра автомобиля и убил.

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ИСТОЧНИК KP.RU