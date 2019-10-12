«Киа» перевернулась в Челябинске после столкновения с «Тойотой»
В субботу, 12 сентября, на улице Колсанова в Челябинске столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Киа». Последней машине повезло меньше: после столкновения автомобиль перевернулся на крышу.
В аварии пострадала 54-летняя женщина. Она сидела в машине, которая сделала кульбит в воздухе. Однако серьезных ранений дама не получила. От поездки в больницу она отказалась.
Обстоятельства столкновения выясняет полиция. По предварительной версии, одна из машин не пропустила вторую, когда выезжала со второстепенной дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU