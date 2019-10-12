2019-10-12T19:34:46+03:00
Происшествия

«Киа» перевернулась в Челябинске после столкновения с «Тойотой»

Пострадала женщина
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ехать в больницу с бригалой скорой пострадавшая отказалась.Ехать в больницу с бригалой скорой пострадавшая отказалась.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 12 сентября, на улице Колсанова в Челябинске столкнулись два автомобиля — «Тойота» и «Киа». Последней машине повезло меньше: после столкновения автомобиль перевернулся на крышу.

В аварии пострадала 54-летняя женщина. Она сидела в машине, которая сделала кульбит в воздухе. Однако серьезных ранений дама не получила. От поездки в больницу она отказалась.

Обстоятельства столкновения выясняет полиция. По предварительной версии, одна из машин не пропустила вторую, когда выезжала со второстепенной дороги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем этого ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Челябинской области допрашивают по делу о пропаже молодой матери в Екатеринбурге
Пожарные тушат берег Миасса в черте Челябинска
ХК «Трактор» проиграл «Адмиралу» в серии буллитов
Напавшего на женщину подъездного «маньяка» помогла найти ДНК
Автомобиль сбил ребенка на велосипеде в Челябинске
Два автомобиля полностью выгорели в Челябинской области
По спальному району Челябинска гуляют козы
В Челябинской области вспыхнул алкомаркет известной торговой сети
В подъезд, где «маньяк» напал на челябинку, привели второго подозреваемого
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, как и Юревич, мог рвануть от следствия в Лондон
Почему никто не сочувствует медсестре с зарплатой 2 тысячи рублей в Манитогорске
Пропавший в Челябинске второклассник нашелся
В заброшенном здании на Северо-Западе Челябинска нашли скелет человека
Три человека претендуют на пост омбудсмена в Челябинской области
Чудом спасенный из-под завалов Ваня Фокин навестил своих первых врачей в Магнитогорске
Красавица из Челябинска идет в финал всероссийского конкурса «Мисс Офис»
Второклассник пропал по дороге из школы в Челябинске