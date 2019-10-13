2019-10-13T07:35:11+03:00
Общество

Челябинцы выдохнули: «маньяка», напавшего на девушку в подъезде, отправили в СИЗО

Его подозревают в попытке изнасилования
Ирина КАРЕЛИНА
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Злоумышленник забежал за жертвой в подъезд. Кадр с видеозаписи камеры наблюдения.Злоумышленник забежал за жертвой в подъезд. Кадр с видеозаписи камеры наблюдения.
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Известие о новом «маньяке» всколыхнуло Челябинск. В школьных чатах родители обсуждали, что нужно снова провожать и встречать детей. Пользователи соцсетей пересказывали друг другу, как мужчина забежал в подъезд за девушкой, избил ее и попытался изнасиловать. К счастью, не успел — его спугнули местные жители, вбежавшие на крики.

В преступлении подозревают 50-летнего электромонтера. После следственного эксперимента в подъезде 12 октября Калининский районный суд отправил его под стражу до вынесения приговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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