Автомобиль пропавшей жительницы Екатеринбурга перепродали в Челябинске цыгане

СЕГОДНЯ 11:14 2019-10-13T11:17:15+03:00

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Молодая мама из Екатеринбурга пропала после продажи дорогой машины. Напомним, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Полиция допрашивает жителя Челябинской области.

Тем временем СМИ Екатеринбурга удалось узнать подробности перепродажи машины, которую обнаружили у перекупов в Челябинске.

На сделку приехали цыгане и девушка, похожая на хозяйку автомобиля. У них был паспорт пропавшей и все документы на машину.

— Поэтому тот, кто выкупал авто в Челябинске, не подумал о криминале, — рассказал читатель Е1.RU. — То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже. Он сразу поехал в полицию.

27-летнюю женщину пока не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU