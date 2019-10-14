Жители Челябинска жалуются на нехватку автобусов на популярном маршруте

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-14T20:03:40+03:00

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Челябинцы возмущены перебоями в работе автобусов четвертого маршрута, который едет с улицы Мамина до ЮУрГУ. Это направление популярно у горожан. Раньше автобусы ходили часто, а сейчас люди по часу мерзнут на остановке.

— Они издеваются? Отрезать большую часть микрорайона? При этом не пустить никакую замену?! До лета автобусы итак кое-как ходили, нарушали расписание, либо не приезжали совсем! Летом убрали половину автобусов, пустили их на садовые маршруты, а сейчас на что их пустили? Как людям на учебу или работу ездить? — пишут челябинцы в соцсетях.

— Расписание четвертого автобуса меняется чуть ли не ежедневно, автобусы расписанию не соответствуют, сегодня утром из трех заявленных в сторону Мамина не было ни одного!

— Маршрутки у нас урезают и закрывают, 59-ый автобус все уже забыли, что это такое, теперь «четверку» осталось закрыть. Где наши новые, купленные на четвертый маршрут, автобусы?

Как сообщают СМИ, в главном автобусном предприятии города пообещали, что на этой неделе ситуация нормализуется. Часть автобусов перекинут с «садовых» маршрутов, часть выйдут на линию после ремонта, а как только управление транспорта примет новые автобусы, их тоже выведут на маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU