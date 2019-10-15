Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор
«Потомственная ведьма наведет порчу по мусору, оставленному в лесу». Такое объявление появилось возле села Хомутино в Увельском районе. Автор плаката неизвестен.
— В сельской администрации предполагают, что столь необычным способом к порядку на природе призывают местные санатории — по дороге к ним и установлен баннер с изображением ведьмы, — рассказали в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», регионального оператора по вывозу отходов.
Есть идеи для социальной рекламы на тему экологии? В Челябинской области как раз проходит конкурс «Сделай мир чище!».
— ЦКС при поддержке минэкологии региона и администрации Челябинска предлагает придумать и воплотить в жизнь творческие проекты. Это может быть дизайн-макет баннера, видеоролик или анимационный фильм на темы, связанные с бережным отношением к окружающей среде, — рассказали в пресс-службе ЦКС.
Победители каждой номинации получат денежные призы в размере 40-60 тыс. руб. Работы, занявшие второе и третье места, будут отмечены ценными подарками. Кроме того, работы размещены на конструкциях наружной рекламы.
Заявки отправляйте на электронную почту: media@cks174.ru до 25 октября 2019 года.
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