2019-10-15T11:06:38+03:00
Общество

Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор

Видимо, привлечь к порядку по-другому уже не получается
Ирина Фадюшина
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Автор баннера остался неизвестным. Фото: ЦКСАвтор баннера остался неизвестным. Фото: ЦКС
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«Потомственная ведьма наведет порчу по мусору, оставленному в лесу». Такое объявление появилось возле села Хомутино в Увельском районе. Автор плаката неизвестен.

— В сельской администрации предполагают, что столь необычным способом к порядку на природе призывают местные санатории — по дороге к ним и установлен баннер с изображением ведьмы, — рассказали в пресс-службе «Центра коммунального сервиса», регионального оператора по вывозу отходов.

Есть идеи для социальной рекламы на тему экологии? В Челябинской области как раз проходит конкурс «Сделай мир чище!».

— ЦКС при поддержке минэкологии региона и администрации Челябинска предлагает придумать и воплотить в жизнь творческие проекты. Это может быть дизайн-макет баннера, видеоролик или анимационный фильм на темы, связанные с бережным отношением к окружающей среде, — рассказали в пресс-службе ЦКС.

Победители каждой номинации получат денежные призы в размере 40-60 тыс. руб. Работы, занявшие второе и третье места, будут отмечены ценными подарками. Кроме того, работы размещены на конструкциях наружной рекламы.

Заявки отправляйте на электронную почту: media@cks174.ru до 25 октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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