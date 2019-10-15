Главный следователь России вступился за секцию юнармейцев в Челябинской области, где занимался мальчик-герой

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-15T17:05:19+03:00

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Главный следователь России вступился за секцию юнармейцев, где занимался мальчик-герой

Военно-патриотический клуб выселили из помещения, где родители сделали ремонт

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ДОСААФ в Копейске, которое якобы выгнуло из помещения частную детскую секцию рукопашного боя. Об этом главный следователь узнал из сюжета на федеральном телеканале.

— В сюжете говорится, что дети переселились из более просторного помещения, в котором их родители за счет собственных средств сделали ремонт и оплатили стоимость инвентаря, и это здание теперь собственник сдает в аренду, — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. — Руководству следственного управления по Челябинской области в рамках проверки Александр Бастрыкин поручил рассмотреть все факты, озвученные журналистами, касающиеся ущемления прав детей, и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение.

Речь идет о военно-патриотическом клубе «Медведь». Кстати, юнармеец Дима Новоселов, который в мае ценой своей жизни спас из ледяной воды затопленной шахты двух маленьких детей, был воспитанником этого клуба.

Переговоры руководителей секции, ДОСААФ и администрации города тянулись еще с лета. В ДОСААФ заявили, что есть предписание пожарного надзора, и без устранения нарушений они не могут сдавать помещение, где будут находиться дети.

— 5 августа состоялась встреча у главы города по нашему вопросу. Разговор был довольно тяжелый, руководители ДОСААФ (как местного, так и регионального) не смогли толком доказать причину закрытия залов нашего клуба. О продлении договора аренды помещения уже речь не идет — она законна, ДОСААФ доказывает необходимость срочного ремонта почему-то именно наших помещений, при этом предоставили экспертизу, скопированную с уведомления пожнадзора, — сообщило руководство.

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ИСТОЧНИК KP.RU