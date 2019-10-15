В Челябинской области вернулись к идее строительства АЭС
Госкорпорация «Росатом» назвала две площадки для потенциального строительства атомных электростанций малой мощности.
— Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия, — цитирует корпоративное издание госкорпорации «Страна Росатом» главу компании Алексея Лихачева.
Кстати, Росатом и власти Якутии уже заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Договор был подписан на Восточном экономическом форуме.
Для строительства АЭС в Челябинской области рассматривают Суроямское железорудное месторождение в Нязепетровском районе. Отметим, что тему строительства АЭС в Челябинской области обсуждают уже не первый раз. Так, в 2016 году правительство России опубликовало документ «О схеме территориального планирования в области энергетики». В перечне атомных электростанций, которые планируют построить до 2030 года значится Южноуральская АЭС в Нязепетровске.
РАНЕЕ НА ТЕМУ
В Челябинской области появится атомная электростанция
Пять простых вопросов о грандиозной стройке (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности этой стройки?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU