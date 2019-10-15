В Челябинской области вернулись к идее строительства АЭС

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-15T17:26:43+03:00

О возведении атомной электростанции говорили еще три года назад

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Госкорпорация «Росатом» назвала две площадки для потенциального строительства атомных электростанций малой мощности.

— Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия, — цитирует корпоративное издание госкорпорации «Страна Росатом» главу компании Алексея Лихачева.

Кстати, Росатом и власти Якутии уже заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Договор был подписан на Восточном экономическом форуме.

Для строительства АЭС в Челябинской области рассматривают Суроямское железорудное месторождение в Нязепетровском районе. Отметим, что тему строительства АЭС в Челябинской области обсуждают уже не первый раз. Так, в 2016 году правительство России опубликовало документ «О схеме территориального планирования в области энергетики». В перечне атомных электростанций, которые планируют построить до 2030 года значится Южноуральская АЭС в Нязепетровске.

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ИСТОЧНИК KP.RU