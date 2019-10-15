2019-10-15T17:26:43+03:00
Общество

В Челябинской области вернулись к идее строительства АЭС

О возведении атомной электростанции говорили еще три года назад
Ирина Фадюшина
Поделиться:
На фото — Белоярская АЭС, которая находится в Свердловской областиНа фото — Белоярская АЭС, которая находится в Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Госкорпорация «Росатом» назвала две площадки для потенциального строительства атомных электростанций малой мощности.

— Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия, — цитирует корпоративное издание госкорпорации «Страна Росатом» главу компании Алексея Лихачева.

Кстати, Росатом и власти Якутии уже заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. Договор был подписан на Восточном экономическом форуме.

Для строительства АЭС в Челябинской области рассматривают Суроямское железорудное месторождение в Нязепетровском районе. Отметим, что тему строительства АЭС в Челябинской области обсуждают уже не первый раз. Так, в 2016 году правительство России опубликовало документ «О схеме территориального планирования в области энергетики». В перечне атомных электростанций, которые планируют построить до 2030 года значится Южноуральская АЭС в Нязепетровске.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В Челябинской области появится атомная электростанция

Пять простых вопросов о грандиозной стройке (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой стройки?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске запретят продлевать сроки уличных раскопок до весны
На перекрестке в Челябинске автомобиль сбил молодую девушку
Дело о насилии сирот в интернате под Челябинском готовят к передаче в суд
Областной суд отказался пересматривать дело бывшего сити-менеджера Челябинска
Главный следователь России вступился за секцию юнармейцев в Челябинской области, где занимался мальчик-герой
Глава ФАС подтвердил факт возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Дубровского
«Усыпите, лечить дорого»: ветврач из Челябинска пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление
Команды спортшколы «Трактор» — лидеры первенства России
В Челябинске из-за нелегального овощного ларька чуть не погиб ребенок
За бывшего губернатора Челябинской области Дубровского вступился сын
В Челябинске телефоны наркодилеров уничтожают с помощью голубей
Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей
Подозреваемых в убийстве молодой матери, продававшей Audi, задержали в Челябинске
Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор
В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке