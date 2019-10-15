2019-10-15T17:55:22+03:00
Общество

Областной суд отказался пересматривать дело бывшего сити-менеджера Челябинска

Ранее Сергею Давыдову назначили штраф в 40 тыс. руб.
Ирина Фадюшина
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Сергей Давыдов был частью команды бывшего губернатора Михаила ЮревичаСергей Давыдов был частью команды бывшего губернатора Михаила ЮревичаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинский областной суд снял с рассмотрения апелляционное представление прокурора на решение Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова и назначении ему судебного штрафа.

— Основанием послужило наличие правовых препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде, — сообщила пресс-секретарь суда Наталья Прохорова. — Суд первой инстанции применил в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, по версии следствия, Давыдов фактически развалил муниципальное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети», которое отвечало за отопление жилых домов. Следователи полагают, что в годы управления городом он провернул такую аферу, что значительная часть денег МУП ЧКТС утекала на расчетный счет ИП «Давыдов В.И.». Ранее Советский районный суд освободил Сергея Давыдова от преследования, но прокуратура оспорила это решение. А апелляция поддержала позицию гособвинителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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