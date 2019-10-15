2019-10-15T19:08:48+03:00
Происшествия

На перекрестке в Челябинске автомобиль сбил молодую девушку

Родственники пострадавшей просят очевидцев откликнуться [видео]
Ирина Фадюшина
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Около 8 утра в понедельник, 14 октября, на перекрестке шоссе Металлургов и улицы Румянцева водитель белой Skoda Fabia сбил 18-летнюю девушку. Родственникам удалось получить видео с камеры наблюдения на соседнем здании.

— Водитель не остановился, — рассказала сестра пострадавшей Анастасия Усманова. — В травмпункте сказали, что переломов нет. Колено разогнуть толком не может, ссадины, ушибы, синяки.

Отметим, что это уже второй слушай наезда на пешехода в Челябинске, произошедший накануне. Так в 14:51 на перекрестке Комсомольского проспекта и Ворошилова. 11-летний Иван Астафьев начал переходить дорогу на зеленый свет и в этот момент на перекресток выскочила машина. В состоянии шока ребенок, поднялся и пошел. Водитель не вышел к нему и поехал дальше. Когда мальчик перешел дорогу и сел в троллейбус, почувствовал острую боль. Мама школьника также ищет свидетелей.

В Челябинске автомобиль сбил девушку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали свидетелем этого ДТП, напишите Анастасии Усмановой или в нашу редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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