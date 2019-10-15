В Челябинске запретят продлевать сроки уличных раскопок до весны

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-15T20:32:11+03:00

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Комиссия по городскому хозяйству и градостроительству Челябинской гордумы предлагает отказаться от продления ордеров на земляные раскопки с 1 октября по 15 апреля, а в летнее время продлевать их только на 10 дней. Проблемы обсудили на сегодняшнем заседании.

— На практике сетевые компании, которые проводят ремонт своих сетей со вскрытием поверхности, часто нарушают сроки восстановления покрытия. Они несколько раз продлевают ордера на проведение земляных работ, тем самым отодвигая восстановление разрытого участка на месяцы, — рассказали в пресс-службе гордумы. — В результате жители получают во дворах ямы, грязь и нарушение благоустройства.

Депутаты уверены, что эти меры сделают сетевые компании быстрее расторопными и, соответственно, сократят сроки проведения благоустройства на поврежденных участках.

Ранее и.о. главы города Наталью Котову возмутили раскопки на дорогах и во дворах Челябинска. Она отчитала подчиненных за то, что после ремонта ямы не спешат зарывать.

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ИСТОЧНИК KP.RU