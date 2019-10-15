В Челябинской области пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья
Накануне, около 15 часов, жители Пласта, услышали выстрели на пустыре в районе улицы Садовой. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибыв на место, нашли мужчину. На заднем сиденье его машины лежало охотничье ружье и семь патронов к нему.
— На вопрос о том, он ли совершил выстрелы из ружья, водитель транспортного средства, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, ответил утвердительно, — рассказали в пресс-службе Росгвардии, — Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.
Разрешительных документов на оружие мужчина предоставить не смог, пояснив, что все это нашел в лесу. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU