2019-10-15T19:27:10+03:00
Происшествия

В Челябинской области пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья

Молодой человек заявил, что нашел его в лесу
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Ружье было изъятоРужье было изъятоФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Накануне, около 15 часов, жители Пласта, услышали выстрели на пустыре в районе улицы Садовой. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, прибыв на место, нашли мужчину. На заднем сиденье его машины лежало охотничье ружье и семь патронов к нему.

— На вопрос о том, он ли совершил выстрелы из ружья, водитель транспортного средства, по внешним признакам находящийся в состоянии опьянения, ответил утвердительно, — рассказали в пресс-службе Росгвардии, — Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель.

Разрешительных документов на оружие мужчина предоставить не смог, пояснив, что все это нашел в лесу. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске запретят продлевать сроки уличных раскопок до весны
На перекрестке в Челябинске автомобиль сбил молодую девушку
Дело о насилии сирот в интернате под Челябинском готовят к передаче в суд
Областной суд отказался пересматривать дело бывшего сити-менеджера Челябинска
В Челябинской области вернулись к идее строительства АЭС
Главный следователь России вступился за секцию юнармейцев в Челябинской области, где занимался мальчик-герой
Глава ФАС подтвердил факт возбуждения уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области Дубровского
«Усыпите, лечить дорого»: ветврач из Челябинска пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление
Команды спортшколы «Трактор» — лидеры первенства России
В Челябинске из-за нелегального овощного ларька чуть не погиб ребенок
За бывшего губернатора Челябинской области Дубровского вступился сын
В Челябинске телефоны наркодилеров уничтожают с помощью голубей
Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей
Подозреваемых в убийстве молодой матери, продававшей Audi, задержали в Челябинске
Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор
В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке