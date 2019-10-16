2019-10-16T06:36:19+03:00
Происшествия

Неизвестный избил профессионального боксера ночью в Магнитогорске

Об этом супруга потерпевшего рассказала в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Неизвестный избил профессионального боксера на улице МагнитогорскаНеизвестный избил профессионального боксера на улице Магнитогорска
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Ночью с 13 на 14 октября в Магнитогорске на остановке «Весна» молодой парень напал на мужчину.

— Был избит мой муж — профессиональный боксер, — написала в группе «ВКонтакте» местная жительница. — Он сам не понял, как так получилось. По его словам, парень был в черной куртке с большим белым черепом на спине, спортивных штанах и белых кедах. Если кто знает этого человека, прошу сообщить в отделение полиции.

В комментариях подписчики паблика возмутились: что это за боксер, если его так запросто побили!

— У моей знакомой сын профессиональный боксер. Защитился в драке, сейчас сидит. Это все не так просто, как кажется, — написала Наталья Рыбченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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