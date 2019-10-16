«Так вот для чего эти тачки без крыши!»: жителей Магнитогорска удивил красный кабриолет, перевозивший ржавые трубы
Блестящий красный кабриолет с неместными номерами пронесся по улицам Магнитогорска, заставив очевидцев достать телефоны и сделать фото. Но не своей красотой он так покорил, а тем, что из его салона торчали ржавые трубы. Сразу видно: очень удобно перевозить в «кабрике» такие длинные предметы.
Снимок опубликовали в группе «ВКонтакте».
— Так вот для чего эти тачки без крыши! — подписал автор фото.
«Хоть какой-то толк от него есть», «А я зачем-то «Газель» нанимаю», «Чернуху повез сдавать — на бенз не хватает», «Местный Тони Старк (Железный человек, герой Marvel — прим. автора), а трубы — для костюма» — веселятся в комментариях пользователи соцсети.
Кабриолет в Магнитогорске. Фото: соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU