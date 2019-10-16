СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-16T06:49:35+03:00

«Так вот для чего эти тачки без крыши!»: жителей Магнитогорска удивил красный кабриолет, перевозивший ржавые трубы. Фото: соцсети

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Блестящий красный кабриолет с неместными номерами пронесся по улицам Магнитогорска, заставив очевидцев достать телефоны и сделать фото. Но не своей красотой он так покорил, а тем, что из его салона торчали ржавые трубы. Сразу видно: очень удобно перевозить в «кабрике» такие длинные предметы.

Снимок опубликовали в группе «ВКонтакте».

— Так вот для чего эти тачки без крыши! — подписал автор фото.

«Хоть какой-то толк от него есть», «А я зачем-то «Газель» нанимаю», «Чернуху повез сдавать — на бенз не хватает», «Местный Тони Старк (Железный человек, герой Marvel — прим. автора), а трубы — для костюма» — веселятся в комментариях пользователи соцсети.

Кабриолет в Магнитогорске. Фото: соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU