Челябинская область усиливает контроль за строительством школ и садиков

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-16T09:07:46+03:00

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В режиме видеоконференции премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев провел совещание по реализации нацпроектов в демографии и здравоохранению в регионах. В мероприятии участвовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После совещания губернатор поставил задачу усилить контроль в части исполнения сроков строительства детских садов, школ и других социальных объектов.

— На совещании под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева обсудили, пожалуй, самые важные национальные проекты с точки зрения влияния на обычных жителей. Речь идет о нацпроектах «Демография» и «Здоровье». В части проекта «Демография» одна из основных задач, которая стоит сегодня — обеспечить дошколят местами в яслях и детских садах. Через два года мы должны обеспечить всех детей до трех лет ясельными местами. У нас большая программа, связанная с финансированием из федерального бюджета в рамках нацпроекта, также для достижения показателей мы выделяем дополнительные средства из регионального бюджета. Стояла задача построить семь детских садов, плюс четыре детских сада выкупить с общим количеством мест две тысячи. Работа завершается. Правда, есть несколько объектов в Челябинске в «красной зоне», по которым выстроен особый контроль. Этим занимается минобр региона и администрация Челябинска, — подчеркнул Текслер.

В этом году открыты два садика — в Чурилово, по ул. Зальцмана и в мкр. №30. До конца года должны сдать сады в мкр. «Академ Риверсайд» и «Яблочный», мкр. №34 Челябинска и Красноармейском районе (с. Канашево). Отставание от графика обязаны устранить подрядчики. Ситуация на контроле у правительства и министерства строительства и инфраструктуры. Кроме того, правительство выкупает здания в челябинских мкр. «Чурилово Lake City», «Парковый», мкр. №30 Челябинска и Сосновском районе (мкр «Звездный» и д. Шигаево).

В ближайшие годы в регионе построят более 20 детсадов и девяти школ. Власти не устраивает ситуация торможения сроков согласования проектно-сметной документации, просрочек со стороны строителей-подрядчиков. Губернатора не устраивает ситуация, когда по каждому объекту приходится принимать отдельные решения и обеспечивать мониторинг.

— Учитывая, что у нас также большие планы в целом по всему спектру социальных вопросов, я имею в виду не только образование, здравоохранение, но и спорт и культуру, мне бы хотелось, чтобы, начиная эти стройки, мы точно были уверены в том, что вовремя их завершим. Для людей, не только для выполнения показателей национального проекта. Это просто как контрольные точки, самое важное, чего ждут наши граждане, это задача номер один, — обозначил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU