В Челябинской области девочек-подростков будут прививать от вируса, вызывающего рак шейки матки

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-16T10:56:41+03:00

Изменить размер текста: A A

На Южном Урале в 2020 году начнется массовая вакцинация от вируса папилломы человека. Медики будут прививать девочек, достигших 14 лет, чтобы предотвратить у них развитие рака шейки-матки. Ежегодно от этого заболевания погибают сотни тысяч молодых женщин по всему миру. Вызывает страшную болезнь вирус папилломы.

Прививка для школьниц будет бесплатной. На вакцинацию из областного бюджета выделено 206 млн рублей. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт во время визита в Челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

Вакцинация от вируса папилломы войдет в региональный календарь прививок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем происшествия?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU