2019-10-16T10:56:41+03:00
Общество

В Челябинской области девочек-подростков будут прививать от вируса, вызывающего рак шейки матки

Вакцинация начнется со следующего года
Валентина ВАГАНОВА
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Прививки школьницам будут ставить бесплатно.Прививки школьницам будут ставить бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Южном Урале в 2020 году начнется массовая вакцинация от вируса папилломы человека. Медики будут прививать девочек, достигших 14 лет, чтобы предотвратить у них развитие рака шейки-матки. Ежегодно от этого заболевания погибают сотни тысяч молодых женщин по всему миру. Вызывает страшную болезнь вирус папилломы.

Прививка для школьниц будет бесплатной. На вакцинацию из областного бюджета выделено 206 млн рублей. Об этом заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт во время визита в Челябинский центр онкологии и ядерной медицины.

Вакцинация от вируса папилломы войдет в региональный календарь прививок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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