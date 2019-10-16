В Челябинской области спасатели не нашли заносов на трассе М-5

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-16T13:07:00+03:00

Снег в Челябинской области идет, но федеральные дороги в проезжем состоянии. Фото: группа " ЧЕЛЯБИНСК Online" vk.com

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В среду, 16 октября, средства массовой информации в Челябинской области сообщили, что на федеральной трассе М-5 снежные заносы. Что фотографиями заметенной дороги делятся водители в соцсетях.

Однако в ФКУ «Южный Урал» информацию не подтверждают, хотя неблагоприятный прогноз погоды был опубликован накануне. ФКУ Упрдор «Южный Урал» обязало подрядные организации обеспечить круглосуточное патрулирование дорог федерального значения, дежурство комбинированных дорожных машин, обработку проезжей части при необходимости.

Обследовали трассы специалисты ГУ МЧС по Челябинской области:

— Дороги в проезжем состоянии: заторов нет, заносов — тоже Информация, опубликованная в СМИ о снежных заносах на трассе М-5 на территории области проверена и не получила подтверждения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Ни в одну из дорожных или спасательных служб обращений от граждан не поступало. Дорога находится в проезжем состоянии, заносов и транспортных заторов нет, гололеда нет. Идет снег, температура +2 С.

Если есть затруднения в движении или угрожает опасность, нужно обращаться в пожарно-спасательные подразделения (тел. 101) или по телефону доверия ГУ МЧС России по области, тел. (351) 239-99-99.

Для оказавшихся в сложной ситуации на федеральных трассах, круглосуточно работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU