На сорвавшую отпуск туристам хозяйку «Гранд-Турс» завели уголовное дело в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-16T14:52:24+03:00

Но самой мошеницы и след простыл

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В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении турфирмы «Гранд-Турс», которая обманула десятки туристов. Люди купили дорогие путевки к морю, но так и не вылетели на отдых. Менеджер туристической фирмы Ирина Чернова даже не удосужилась забронировать им поездки.

Компания «Гранд-Турс» работала на Свердловском проспекте, 64, около десяти лет. Что заставило ее хозяйку отойти от буквы закона, не ясно. Женщина еще пытается держать лицо и обещает обманутым вернуть деньги. Однако в это никто не верит: ни люди, ни полиция.

— Уголовное дело возбуждено по статье мошенничество, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Черновой грозят шесть лет лишения свободы. Однако где она, никто не знает.

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ИСТОЧНИК KP.RU