«Дети перепугались крови и визга»: житель Челябинска зарезал свинью прямо на улице

СЕГОДНЯ 18:28 2019-10-16T18:31:01+03:00

Колоть свинью на улице у дороги еще и полнейшая антисанитария. Фото: Карен Даллакян

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Челябинский ветеринар Карен Даллакян поделился в соцсетях шокирующими кадрами — в частном секторе местный житель устроил бойню прямо на улице. Он заколол свинью и разделал ее тушу у дороги, под окнами жилых домов.

Убийство животного видели прохожие, среди которых были дети. Инцидент произошел сегодня, 16 октября, возле дома №21 на улице Шершневская.

В комментариях к снимкам пользователи пишут:

— Народ совсем одичал... Какая-то полнейшая деградация идет.

— Что же за люди... Хотя очень хорошо помню, как я ездила с ребенком в 10-ую школу. А там рядом мечеть, и их праздники проходили под вопли баранов, которых резали, кишки валялись тут же. И рядом дети — весело? И постоянная молитва. Не знаю, с моей точки зрения — жутко.

Другие комментаторы добавили, что колоть скотину нужно в своем дворе, а улица — общественное место. К тому же какая антисанитария. А если вдруг мясо еще и готовили на продажу…

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ИСТОЧНИК KP.RU