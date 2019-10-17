На берегу озера Тургояк общественники нашли новую стройку

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-17T10:15:45+03:00

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И двух недель не прошло с момента совещания по судьбе озер в резиденции губернатора. Для озер и прилегающей территории Алексей Текслер поручил разработать охранный статус природного парка. Но коммерсантам важно развитие бизнеса. Даже в ущерб экологии и будущему уникальных водоемов.

Незаконную стройку возле территории отеля «Золотой пляж» на Тургояке обнаружили активисты миасского отделения общественного движения «Гражданский патруль». Работает крупная строительная техника, на берегу лежат крупные камни и доски. Фото со стройплощадки в соцсетях поделилась глава местного отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова.

— Была на «Золотом пляже». В защитной зоне озера ездит трактор, он возит грунт, отсыпает береговую линию и возводит подпорную стенку. Уверена, строительство ведется незаконно. Более того, недавно принимала участие в совещании у губернатора, который четко сказал, что сейчас нужно ввести полный мораторий на строительство на всех озерах — это Тургояк, Теренкуль, Табакуль и Кисегач. Это сказал губернатор. В итоге приезжаем на Тургояк и видим строительство. Я уже обратилась в прокуратуру, готовится заявление в министерство экологии.

В «Гражданском патруле» напоминают, что недавно за незаконное строительство в этом месте и изменение береговой линии озера к административной ответственности компанию, владеющую «Золотым пляжем» оштрафовали на 200 тыс руб.

Не берег, а вечная стройплощадка. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU