В Челябинске исчезла маршрутка № 64

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-17T12:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители окраинных микрорайонов Северо-Запада сетуют в соцсетях на пропажу маршрутных макси № 64, которые связывали Комсомольский проспект, улицы Звенигородскую, Салавата Юлаева, Городскую, Чичеринц с центром города и железнодорожным вокзалом.

В администрации Челябинска пояснили, что маршрутки № 64, а так же микроавтобусы, работающие на маршруте № 84, должны уйти с рынка перевозок, потому что работали нелегально. Так, маршрутки № 64 полностью копировали путь следования муниципальных автобусов под этим же маршрутным номером. Автобусами, кстати, жители Северо-Запада и могут воспользоваться как альтернативой, ведь теперь на рейсе работает 18 новых машин на газомоторном топливе.

— Борьба с нелегальными перевозчиками усиливается, — говорят чиновники. — Скоро на популярный маршрут выйдут еще новые автобусы: их поставка в город ожидается в ноябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU