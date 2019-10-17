2019-10-17T12:49:57+03:00
Общество

В Челябинске исчезла маршрутка № 64

Частный перевозчик полностью дублировал путь популярного муниципального автобуса
Ольга АНТОНОВА
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Новые автобусы на муниципальном маршруте N 64 вытеснили с маршрута одноименного нелегального перевозчика.Новые автобусы на муниципальном маршруте N 64 вытеснили с маршрута одноименного нелегального перевозчика.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Жители окраинных микрорайонов Северо-Запада сетуют в соцсетях на пропажу маршрутных макси № 64, которые связывали Комсомольский проспект, улицы Звенигородскую, Салавата Юлаева, Городскую, Чичеринц с центром города и железнодорожным вокзалом.

В администрации Челябинска пояснили, что маршрутки № 64, а так же микроавтобусы, работающие на маршруте № 84, должны уйти с рынка перевозок, потому что работали нелегально. Так, маршрутки № 64 полностью копировали путь следования муниципальных автобусов под этим же маршрутным номером. Автобусами, кстати, жители Северо-Запада и могут воспользоваться как альтернативой, ведь теперь на рейсе работает 18 новых машин на газомоторном топливе.

— Борьба с нелегальными перевозчиками усиливается, — говорят чиновники. — Скоро на популярный маршрут выйдут еще новые автобусы: их поставка в город ожидается в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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