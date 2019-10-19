Спасателям пришлось «вырезать» водителя из машины после ДТП в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-19T13:38:29+03:00

По предварительным данным, оба водителя живы. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Его увезли в больницу без сознания

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Сегодня днем, 19 октября, в центре Челябинска произошло серьезное ДТП. Около остановки «Евтеева» по улице Свободы столкнулись Subaru и KIA. От мощного удара машины буквально превратились в груду металла. Очевидцы делятся в соцсетях жуткими кадрами с места аварии.

— Водителя Subaru «вырезали» из машины спасатели. Крышу пришлось убрать, чтобы достать его. Вроде живой, без сознания был, — рассказали свидетели ДТП.

— По предварительным данным, водитель Subaru наехал на автомобиль KIA, двигавшийся по встречной полосе. Обоим водителям понадобилась медицинская помощь, — рассказали в пресс-службе городской ГИБДД.

У Subaru пришлось срезать крышу. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

Обстоятельства и причины аварии выясняют госавтоинспекторы. Накануне МЧС предупреждало, что сегодня на дорогах будет гололедица.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/738811" frameborder="0"></iframe> Авария на улице Свободы в центре Челябинска.Видео: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU