2019-10-20T19:09:24+03:00
Общество

В Челябинске двое неизвестных удерживали молодую женщину

Из плена ее вызволил муж
Ольга АНТОНОВА
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Ирина жива и невредима. Фото: соцсетиИрина жива и невредима. Фото: соцсети
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В пятницу, 18 октября, 32-летняя челябинка Ирина Л. отправилась с подругой в гости к незнакомым людям. Муж Ирины в это время был в Перми, в командировке. На следующий день Ирина позвонила своим родственникам и попросила вызвать ей такси в поселок Фатеевка, что в Ленинском районе. Сообщила точный адрес. После перестала выходить на связь. Встревоженные родственники обратились в полицию.

А в воскресенье, 20 октября, из командировки вернулся супруг. И быстро освободил жену. Корреспондент КП-Челябинск позвонил Георгию Я. буквально через пять минут после того, как он провернул «спецоперацию» и вместе с женой направлялся в полицию.

— Когда мне сказали, что Ирина пропала, я сразу выехал в Челябинск. Но в пути просил родственников выручить ее. Все боялись. Ну, жену же надо спасать. Вот я и пошел. Ирину в частном доме удерживали насильно двое мужчин. Подруга ее мне не нравится, а Ирина попала под ее дурное влияние. После того, как я в дом вломился, один из мужиков тут же убежал. Второй не сопротивлялся, — рассказал Георгий. — Жена в шоке, по-моему, до сих пор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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