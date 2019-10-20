В Челябинске общественники не нашли ни одного очищенного тротуара
Зима, как всегда, настала неожиданно. Ответственные за уборку улиц в Челябинске — подрядчик «Южуралмост», управляющие компании, районные администрации — не знакомы, видимо, с прогнозом погоды. И о гололедице не слышали. И по улицам пешком не передвигаются. Им неведомо, что в воскресенье тротуары в городе покрылись толстой коркой льда.
Пока по дорогам в уик-энд гоняла уборочная техника, активисты движения «Гражданский патруль» прошли по улицам с фотоаппаратом. И не обнаружили ни одного очищенного тротуара.
— Провели рейд по центру. На тротуарах и молодые легко голову расшибут, не говоря уже о стариках. На проезжих частях идеально чистый асфальт. Это все что нужно знать о приоритетах мэрии, — сделал вывод активист Тимур Гизатуллин.
Город победившей дорожной революции и тотальной автомобилизации не видит пешеходов.
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ИСТОЧНИК KP.RU