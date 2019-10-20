2019-10-20T19:53:21+03:00
Общество

В Челябинске общественники не нашли ни одного очищенного тротуара

Даже в центре города пешеходные дорожки в корке нароста
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Тротуары в Челябинске, как тропы за деревенской околицей: весной само все растает! Фото: группа "Гражданский патруль" vk.comТротуары в Челябинске, как тропы за деревенской околицей: весной само все растает! Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com
Изменить размер текста:

Зима, как всегда, настала неожиданно. Ответственные за уборку улиц в Челябинске — подрядчик «Южуралмост», управляющие компании, районные администрации — не знакомы, видимо, с прогнозом погоды. И о гололедице не слышали. И по улицам пешком не передвигаются. Им неведомо, что в воскресенье тротуары в городе покрылись толстой коркой льда.

Пока по дорогам в уик-энд гоняла уборочная техника, активисты движения «Гражданский патруль» прошли по улицам с фотоаппаратом. И не обнаружили ни одного очищенного тротуара.

— Провели рейд по центру. На тротуарах и молодые легко голову расшибут, не говоря уже о стариках. На проезжих частях идеально чистый асфальт. Это все что нужно знать о приоритетах мэрии, — сделал вывод активист Тимур Гизатуллин.

Город победившей дорожной революции и тотальной автомобилизации не видит пешеходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области ветеран до 2019 года жил с паспортом СССР
В Челябинске двое неизвестных удерживали молодую женщину
В Челябинске экологичные автобусы вышли на новый маршрут
Алексей Текслер провел выходной с семьей в челябинском бору
В Челябинске ожидается гололед
«Лучше бы ноготь забыли»: жителей Челябинской области шокировали «волосатые» круассаны
Температура 40 градусов: стало известно состояние девушки, упавшей с моста в реку Миасс в Челябинске
Город в Челябинской области, получивший около 30 млн на ремонт водовода, опять сидит без воды
Жители Челябинска вступились за гопников, которые «отобрали» трусы у «секретного миллионера»
Сотрудник автосервиса в Челябинской области угнал машину клиентки и разбил ее
В Челябинске машина сбила девушку на трамвайной остановке
В центре Челябинска автомобиль сбил девушку, выходившую из трамвая
Во время ночного пожара в Челябинске эвакуировали жителей пятиэтажки
Танцор из «запретки» Челябинской области довел Мигеля до истерики
На дороги в Челябинской области высыпали 5000 тонн реагентов
В Челябинске продолжаются поиски белого кроссовера, который сбил человека
В Челябинске машина выехала на тротуар и снесла ограждение
В Челябинске подписывают петицию против шумозащитных экранов