В Челябинске общественники не нашли ни одного очищенного тротуара

СЕГОДНЯ 19:53 2019-10-20T19:53:21+03:00

Тротуары в Челябинске, как тропы за деревенской околицей: весной само все растает! Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com

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Зима, как всегда, настала неожиданно. Ответственные за уборку улиц в Челябинске — подрядчик «Южуралмост», управляющие компании, районные администрации — не знакомы, видимо, с прогнозом погоды. И о гололедице не слышали. И по улицам пешком не передвигаются. Им неведомо, что в воскресенье тротуары в городе покрылись толстой коркой льда.

Пока по дорогам в уик-энд гоняла уборочная техника, активисты движения «Гражданский патруль» прошли по улицам с фотоаппаратом. И не обнаружили ни одного очищенного тротуара.

— Провели рейд по центру. На тротуарах и молодые легко голову расшибут, не говоря уже о стариках. На проезжих частях идеально чистый асфальт. Это все что нужно знать о приоритетах мэрии, — сделал вывод активист Тимур Гизатуллин.

Город победившей дорожной революции и тотальной автомобилизации не видит пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU