«Не нравится — не смотрите»: жители Челябинска встали на защиту любительниц лосин

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-21T10:31:19+03:00

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Читатели КП-Челябинск активно обсуждают публикацию о том, как нельзя носить лосины. Обтягивающие штаны, не выходящие из моды много лет, умеют носить не все. Например, в соцсетях регулярно появляются фотографии модниц +size в короткой курточке и лосинах. Выглядит некрасиво.

Стилист из Челябинска Ольга Раевская рассказала, кому противопоказаны леггинсы и дала советы, как и с чем их нужно носить.

Однако не все читатели согласились с мнением стилиста.

— А мне нравятся крупные женщины: есть за что подержаться! Грудь, попа, бедра, спина с жирком — прям мое. И лосины на толстой попе будоражат воображение! В мире набирает популярность модель size plus. Ух! девочки, кушайте больше, носите декольте и мини. Пухлые коленки — моя любовь! — написал читатель Егор.

— Нравится — пусть носят, вам не нравится — не смотрите. Тоже мне проблема. Не согласна с автором, — поделилась мнением еще одна читательница.

Другие же комментаторы считают, что одеваться нужно так, чтобы одежда скрывала недостатки фигуры, а не подчеркивала их.

— С закрытыми глазами ходить? Ну, согласитесь, что все хотят выглядеть хорошо, и с помощью одежды можно это сделать, а можно — наоборот, изуродовать себя. Просто некоторые не знают/не понимают, а стилист научит, — высказалась Ирина.

— Все хорошо в меру, считаю. В статье есть фото девушки в бежевых лосинах — это же жесть. Фигура мальчика-подростка! Но барышня 100 кг если — тоже спасибо, не надо, — добавил Антон.

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ИСТОЧНИК KP.RU