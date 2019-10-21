2019-10-21T18:03:27+03:00
Общество

В Челябинске из-за гололеда выросло число обращений в травмпнукт

За два дня травмы получили более 70 человек
Валентина ВАГАНОВА
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На улицах по-прежнему скользко, будьте осторожны.На улицах по-прежнему скользко, будьте осторожны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшие выходные, 19-20 октября, выделись травмоопасными для челябинцев. После снегопада улицы обледенели. Если наледь на дорогах «расплавили» реагентами, то многие пешеходные дорожки ни дворники, ни дорожники даже не тронули. В городе скользко до сих пор.

По информации горздрава, за этот уикенд скорая помощь доставила в травмпункты 72 человека. Это в два раза больше, чем в предыдущие выходные. Тогда с жалобами на травмы в «скорую» обратились 40 человек.

Нужно учесть, что некоторые челябинцы самостоятельно обратились в травмпункты. Потому цифра может быть еще больше.

Сегодня, 21 октября, глава Челябинска Наталья Котова отчитала подчиненных за то, что в выходные в городе не чистились тротуары. Также качество уборки улиц раскритиковал губернатор Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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