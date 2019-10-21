В Челябинске из-за гололеда выросло число обращений в травмпнукт

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-21T18:03:27+03:00

За два дня травмы получили более 70 человек

Изменить размер текста: A A

Минувшие выходные, 19-20 октября, выделись травмоопасными для челябинцев. После снегопада улицы обледенели. Если наледь на дорогах «расплавили» реагентами, то многие пешеходные дорожки ни дворники, ни дорожники даже не тронули. В городе скользко до сих пор.

По информации горздрава, за этот уикенд скорая помощь доставила в травмпункты 72 человека. Это в два раза больше, чем в предыдущие выходные. Тогда с жалобами на травмы в «скорую» обратились 40 человек.

Нужно учесть, что некоторые челябинцы самостоятельно обратились в травмпункты. Потому цифра может быть еще больше.

Сегодня, 21 октября, глава Челябинска Наталья Котова отчитала подчиненных за то, что в выходные в городе не чистились тротуары. Также качество уборки улиц раскритиковал губернатор Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU