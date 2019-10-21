На пост главы Челябинска претендуют 16 человек

СЕГОДНЯ 19:05 2019-10-21T19:22:53+03:00

Когда станет известно, кто из них займет кресло мэра

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Сегодня, 21 октября, завершился прием документов на участие в выборах главы Челябинска. Об этом сообщили в городской думе. За пост сити-менеджера поборются 16 человек. Самому молодому кандидату 23 года, он студент журфака ЮУрГУ. Также в конкурсе участвуют два пенсионера.

Врио главы города Наталья Котова подала документы сегодня.

Претенденты на пост мэра Челябинска:

1. Максим Бакулин, лейтенант запаса, юрист, первый заместитель директора ООО «Право и Финансы».

2. Георгий Невский, пенсионер МВД, член Ассоциации юристов России, общественный защитник.

3. Виталий Евгеньев, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки».

4. Александр Нечепорук, независимый эксперт, уполномоченный на проведение антикоррупционной экспертизы, аккредитованный Министерством Юстиции РФ.

5. Сергей Ворончихин, безработный.

6. Сергей Кочетков, глава Металлургического района Челябинска.

7. Сергей Любимкин, директор по строительству ООО «ЭлектроСтройСервис».

8. Игорь Медведев, генеральный директор Челябинского регионального центра общественного контроля в сфере экологии, ЖКХ и транспорта, пенсионер, член Общественного совета при Министерстве экологии Челябинской области.

9. Наталья Котова, первый заместитель главы Челябинска.

10. Александр Агарков, инженер-сметчик ООО СК «Урал-строй».

11. Василий Московец, индивидуальный предприниматель.

12. Сергей Губанов, безработный.

13. Ярослав Щербаков, генеральный директор ООО «Теплогазмонтаж».

14. Ирина Зезюкова, безработная.

15. Алексей Фомин, индивидуальный предприниматель.

16. Денис Ибрагимов, студент факультета журналистики ЮУрГУ.

6 ноября состоится предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур. Сам конкурс пройдет 12 ноября. Он будет проводиться в форме индивидуального собеседования с каждым кандидатом.

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