«Задавили специально»: в Челябинске спасают хаски, попавшего под машину

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-22T05:03:39+03:00

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Школьница Кристина из поселка Исаково Челябинской области возвращалась домой и увидела на обочине искалеченного пса. Хаски еле дышал. Его задняя часть тела была расплющена — видно, по нему проехала машина. Девочка обзвонила несколько зоозащитных организаций. Сейчас собакой занимается руководитель приюта для бездомных животных «Наш дом» Полина Кефер.

Молодой пес пережил сложнейшую операцию: позвоночник собрали на спицы. Впереди — долгая реабилитация.

— Хась сбит на проселочном своротке в поле с убитой грунтовой дороги. Переехан пополам. Неизвестно по какой причине он не сбежал. Но на этой дороге, во-первых, не проехать на авто, и тем более не разогнаться.Напрашивается вывод, что это целенаправленное действие, — написала Полина Кефер в соцсети «ВКонтакте».

Кстати, нашелся хозяин собаки. Пса зовут Рокки.

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ИСТОЧНИК KP.RU