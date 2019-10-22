«Задавили специально»: в Челябинске спасают хаски, попавшего под машину
Школьница Кристина из поселка Исаково Челябинской области возвращалась домой и увидела на обочине искалеченного пса. Хаски еле дышал. Его задняя часть тела была расплющена — видно, по нему проехала машина. Девочка обзвонила несколько зоозащитных организаций. Сейчас собакой занимается руководитель приюта для бездомных животных «Наш дом» Полина Кефер.
Молодой пес пережил сложнейшую операцию: позвоночник собрали на спицы. Впереди — долгая реабилитация.
— Хась сбит на проселочном своротке в поле с убитой грунтовой дороги. Переехан пополам. Неизвестно по какой причине он не сбежал. Но на этой дороге, во-первых, не проехать на авто, и тем более не разогнаться.Напрашивается вывод, что это целенаправленное действие, — написала Полина Кефер в соцсети «ВКонтакте».
Кстати, нашелся хозяин собаки. Пса зовут Рокки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU