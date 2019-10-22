2019-10-22T05:02:05+03:00
Общество

Жительница Челябинской области получила травму на ступеньках травмпункта

Осторожно: гололед!
Ирина КАРЕЛИНА
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Ступеньки травмпункта покрыты льдом. Фото: Елена ЦапуринаСтупеньки травмпункта покрыты льдом. Фото: Елена Цапурина
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Каждый год зима приходит, будто бы никто и не ждал. Бац, и снег! Гололед — вообще неожиданность, никто не готов!

— Какой ужас творится в наших больницах! — восклицает жительница Миасса Елена Цапурина. — На улице ужасный гололед. По этой причине народу в травмпункте — тьма. Ну и я оказалась в числе этих пострадавших. А пока поднималась ко входу в это заведение — упала на ступеньках, добавив себе травм. Начала разбираться, но всем наплевать! Вот такая наша бесплатная медицина!

В ожидании приема посетители травмпункта написали письмо на электронную почту главврачу, и через три часа скользкие ступени посыпали песком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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